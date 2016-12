POL-UL: (GP) Göppingen - Fußgänger verletzt und davongefahren

Ulm (ots) - Ein bislang unbekannter PKW-Lenker befuhr der Kreisverkehr in der Lorcher Straße. Er nahm die Ausfahrt Nördliche Ringstraße in Richtung Marktstraße. Dabei erfasste er einen 40-jährigen Fußgänger und verletzte ihn leicht. Er hielt kurz an und verließ dann unerlaubt die Unfallstelle. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen PKW Daimler-Benz, B-Klasse. Das Polizeirevier Göppingen (07161-630) führt die Ermittlungen und sucht Zeugen zu dem Unfall.

