POL-UL: (ADK) Ehingen - Vorfahrtsunfall

Ulm (ots) - Am Samstagmorgen, gegen 10.50 Uhr, befuhr eine 19-jährige PKW-Lenkerin den Heuweg in Richtung Kreisstraße 7414. An der Einmündung bog sie nach links auf die Kreisstraße ein, ohne auf einen 42-jährigen PKW-Lenker zu achten. Der Vorfahrtsberechtigte kam aus Ehingen und fuhr in Richtung Kirchen. Beide Lenker wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 16 000 Euro.

