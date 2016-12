POL-UL: (ADK) Illerrieden - Nach Vorfahrtverletzung leicht verletzt

Ulm (ots) - Am Samstagabend, gegen 21.20 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Vöhringer- / Wangener Straße ein Verkehrsunfall bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 26-jährige PKW-Lenkerin befuhr die Vöhringer Straße in Richtung Vöhringen. Sie missachtete die Vorfahrt eines 30-jährigen PKW-Fahrers, welcher von rechts kam. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Sachschaden wird auf ca. 6 500 Euro geschätzt.

