POL-UL: (BC) Mietingen - Brand in Asylunterkunft

Ulm (ots) - Am Samstag, gegen 13.20 Uhr, rückte ein Großaufgebot von Rettungskräften zu einer Brandmeldung in der Kirchstraße aus. Die Feuerwehr brach die Tür einer Wohnung der Asylunterkunft auf, nachdem niemand öffnete. In der Wohnung war ein Boiler infolge eines technischen Defektes in Brand geraten. Durch den Brand war eine Wasserleitung beschädigt worden. Einerseits hielt das ausströmende Wasser den Brand in Grenzen, andererseits verursachte das ca. 2 cm hoch stehende Naß einen erheblichen Wasserschaden. Die Bewohner der Unterkunft hatten alle das Haus verlassen, nachdem die Rauchmelder ausgelöst hatten. Deshalb kam es zu keinem Personenschaden. Der unmittelbare Sachschaden wird auf ca. 3 000 Euro geschätzt.

+++++++++++++++++++++++++++++2398910;

Polizeiführer vom Dienst (GU);

Tel. 0731/188-1111;

Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell