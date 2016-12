POL-UL: (HDH) Heidenheim / Fußgänger wird angefahren und flüchtet / Obwohl ein Fußgänger von einem Auto angefahren wurde, ging er unerkannt flüchtig. Die Polizei sucht Zeugen.

Ulm (ots) - Die 29 Jahre alte Fahrerin eines Opel Astra befuhr am Heilig Abend gegen 06.15 Uhr die Chlichystraße in Richtung Benzstraße. Auf Höhe der Gaststätte Radio Bar im Bereich des Eugen-Jaeckle-Platzes lief plötzlich ein Mann von links auf die Straße, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Er prallte seitlich gegen den Pkw der Frau, so dass er mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe schlug und anschließend über die Motorhaube auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Noch bevor die Frau aussteigen konnte, stand der Mann wieder auf und entfernte sich über die Hauptstraße in Richtung Schlossaufgang. Gegenüber den Beamten des Polizeireviers Heidenheim konnte die Pkw-Lenkerin lediglich angeben, dass es sich um einen Mann mit südländischem Aussehen handelte, der kurze, schwarze Haare und einen Bart hatte. Er war dunkel gekleidet. An ihrem Auto entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro. Das Polizeirevier Heidenheim bittet Personen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fußgänger machen können, sich unter der Telefonnummer 07321/3220 zu melden.

