POL-UL: (UL) Ulm - Ausgeschaltete Ampel führt zu Unfall / Falsch deutete eine Autofahrerin eine ausgeschaltete Ampel, weshalb sie mit einem anderen Pkw kollidierte.

Ulm (ots) - Zum Glück nur Blechschaden entstand, als am Freitagabend gegen 22.30 Uhr zwei Autos in der Herrlinger Straße Einmündung Kurt-Schuhmacher-Ring zusammenstießen. Eine 23 Jahre alte Pkw-Lenkerin befuhr die Herrlinger Straße stadtauswärts und wollte den Kurt-Schuhmacher-Ring in Richtung Riedweg überqueren. Da die Ampel an der Kreuzung außer Betrieb war, nahm sie irrig an, dass sie auf der Vorfahrtsstraße ist, weshalb sie ungebremst in die Kreuzung einfuhr. Dabei kollidierte sie mit dem Pkw eines 72-Jährigen, der die Abfahrt vom Kurt-Schuhmacher-Ring in Richtung Blaubeuer Straße befuhr und Vorfahrt hatte. Die Autofahrer blieben unverletzt. An ihren Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 6.000 Euro.

