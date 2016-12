POL-UL: (UL) Ulm - Hund bringt Radlerin zu Fall / Schwere Verletzungen zog sich eine Frau zu, als ihr ein Hund ins Fahrrad sprang und sie deshalb stürzte.

Ulm (ots) - Wie die Polizei mitteilte, führte am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr eine 20 Jahre alte Frau ihren Hund an der Donau im Bereich des Metzgerturmes aus. Der Hund lief nicht an der Leine. Als sich eine 58-jährige Radfahrerin näherte, rief die junge Frau ihren Hund zu sich. Das Tier rannte daraufhin in Richtung seiner Besitzerin. Dabei überquerte er unmittelbar vor der Fahrradfahrerin den Radweg, so dass diese den Hund erfasste und stürzte. Die Radlerin erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Hund blieb augenscheinlich unverletzt. Die 20-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

