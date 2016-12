POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Zigarettenkauf wird teuer / Betrunken fuhr ein Autofahrer zum Zigarettenholen. Nun ist er seinen Führerschein los.

Ulm (ots) - Zeugen fiel am Heilig Abend gegen 01.00 Uhr ein 40 Jahre alter Mann auf, der mit seinem Pkw auf das Gelände einer Tankstelle im Zeppelinweg fuhr und Zigaretten kaufte. Da sie den Verdacht hatten, dass der Mann unter Alkoholeinfluss steht, verständigten sie umgehend die Polizei. Die Beamten des Polizeireviers Giengen trafen den 40-Jährigen noch auf dem Tankstellengelände an. Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte die Vermutung der Zeugen. Die Beamten ordneten deshalb eine Blutentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein des Autofahrers. Er wird wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

+++++++++++++++2396611 Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell