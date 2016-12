POL-UL: (UL) Oberdischingen - Junger Fahrer im Krankenhaus / Die Feuerwehr musste am Freitag nach einem Unfall bei Oberdischingen einen Mann aus dem Auto befreien.

Ulm (ots) - Der 19-Jährige fuhr gegen 16.30 Uhr durch die Straße An der Steige in Oberdischingen. Wie er später der Polizei berichtete, wurde ihm unterwegs übel. Deshalb kam er mit seinem Mercedes von der Fahrbahn ab. Der Wagens stürzte mehrere Meter die Böschung hinunter und überschlug sich. Der junge Fahrer wurde im Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr musste ihn befreien. Dann brachte der Rettungsdienst den Verletzten ins Krankenhaus. Wie schwer seine Verletzungen sind, sollen die weiteren Untersuchungen ergeben. Am Auto des 19-Jährigen entstand Totalschaden. Den schätzt die Polizei auf mehrere Tausend Euro.

