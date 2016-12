POL-UL: (UL) Ulm - Unfall wirft Fragen auf / Zwei Autos krachten am Donnerstag in Ulm zusammen.

Ulm (ots) - Gegen 9:30 Uhr fuhr ein 54-Jähriger auf dem Berliner Ring. Ein 31-Jähriger kam aus Richtung Schinderwasen. An der Ampel stießen die Autos zusammen. Die beiden Fahrer riefen die Polizei. Beide wollten jetzt an der Ampel Grün gehabt haben. Die Ermittler suchen nun zwei Fahrer, die ebenfalls Am Schinderwasen unterwegs waren. Sie könnten helfen, die Sache zu klären. Sie werden gebeten, sich an die Polizei in Ulm unter 0731/1880 zu wenden.

Hinweis der Polizei: Die Vorfahrt richtet sich nach den Ampelsignalen. Achten Sie beim Abbiegen dennoch immer auf andere Autos. Eine grüne Ampel heißt nicht, dass generell keine Gefahren drohen. Weitere Tipps und Hinweise finden Sie auch online unter www.gib-acht-im-verkehr.de

++++ 2388732

Wolfram Bosch, Pressestelle, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell