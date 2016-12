POL-UL: (UL) Ulm - Einbrecher ohne Beute / In der Nacht auf Donnerstag brachen Unbekannte in Ulm dreimal ein.

Ulm (ots) - In der Raiffeisenstraße in Wiblingen schlug ein Täter ein Fenster ein. Auf diesem Weg betrat er die Werkhalle und durchsuchte ein Büro. Ohne Beute verließ er das Gebäude wieder durch das Fenster. Der Schaden beträgt etwa 300 Euro.

In der Schillerstraße richtete ein Unbekannter etwa 1.000 Euro Schaden an. Er schlug ein Loch in Terrassentür. In dem Kindergarten betrat er mehrere Räume. Beute machte der Unbekannte nicht.

Durch Hebeln versuchte ein Unbekannter in der Gerbergasse sich Zutritt zu verschaffen. Er scheiterte an der Seitentüre. Durch die Versuche entstand ein Schaden von knapp 1.000 Euro.

Die Polizei (Telefon 0731/1880) ermittelt nun, ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht. Spezialisten sicherten Spuren und suchen nun nach den Einbrechern.

Tipps und Hinweise, wie Sie Ihre Firma schützen können, erfahren Sie online unter www.polizei-beratung.de. Für weitere Informationen für Ulm wenden Sie sich an die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Ulm unter 0731/188-1444.

