POL-UL: (UL) Ulm - Biotope angegriffen / Keine Naturfreunde waren die Unbekannten, die in den vergangenen Wochen in Ulm zwei Biotope beschädigt haben.

Ulm (ots) - Eine Beschädigung wurde der Polizei am Freitag gemeldet. Betroffen ist das Naturschutzgebiet Lichternsee im Donautal. Dort ist neben der Hans-Lorenser-Straße an einem Entwässerungsgraben ein Biotop. Hier rodeten Unbekannte in den vergangenen Wochen die Pflanzen. Das taten sie so laienhaft, dass das Biotop stark beeinträchtigt wurde. Wer die Hecken und Bäume umgemacht hat, weiß die Polizei noch nicht.

Ein ähnlicher Fall wurde bereits Mitte Dezember aus dem Bereich um Ermingen gemeldet. Neben dem Butzentalweg und der Verlängerung der Panoramastraße stand eine geschlossene Reihe schöner Bäume. Diese Reihe wurde in den vergangenen Wochen an vier Stellen jäh durchbrochen. Hier rodeten Unbekannte ebenfalls Bäume und Sträucher bis zum Boden ab. In diesem Biotop fielen neben anderen Sträuchern auch Feldahorn und Vogelkirsche.

In beiden Fällen haben die Umweltermittler der Polizei die Nachforschungen übernommen. Sie suchen jetzt nach den Tätern. Dazu bitten die Ermittler um Hinweise. Wer die Rodungen am Lichternsee und bei Ermingen beobachtet hat oder sonst Hinweise geben kann wird gebeten, sich bei der Ulmer Polizei (Telefon 0731/1880) zu melden.

Hinweis: Dieser Meldung liegt ein Foto bei, das die Folge der Rodungen bei Ermingen zeigt.

