POL-UL: (UL) Amstetten - Polizei ermittelt Flüchtigen / Nur kurz nach einem Verkehrsunfall in Amstetten hat die Polizei jetzt den Verursacher ermittelt.

Ulm (ots) - Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Verkehrsunfall am Mittwoch Auf dem Aurain. Ein Auto kam kurz vor 19 Uhr aus dem Wacholderweg und fuhr neben dem Aurain in eine Holzhütte. Die Hütte wurde stark beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 1.000 Euro. Der Fahrer setzte zurück und fuhr weg. Das hatten Zeugen beobachtet. Sie beobachteten auch, wie das Auto kurz darauf nochmals an der Unfallstelle vorbeifuhr. Sie handelten richtig: Sie notierten sich das Kennzeichen und teilten es der Polizei mit. Die suchte sofort nach dem Wagen. Zunächst ergebnislos. Am nächsten Tat ermittelte die Polizei dann den Fahrer. Der hat inzwischen zugegeben, den Unfall verursacht zu haben. An seinem Auto entstand fast kein Schaden. Jetzt erwartet den Mann eine Strafanzeige. Und die Rechnung für die Reparatur der Hütte. Denn der Eigentümer weiß dank der Zeugen, wohin er die Rechnung schicken kann. Trotz des Unfalls doch noch ein schönes Weihnachtsgeschenk.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat. Wer mit seinem Auto einen Schaden verursacht, muss auf den Geschädigten warten. Oder die Polizei verständigen. Sonst drohen Freiheitsstrafe oder Geldstraße und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist dagegen meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

++++++++++ 2383471

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell