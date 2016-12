POL-UL: (UL) Beimerstetten - Fahrer passt nicht auf / Verletzt wurde eine Frau bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag bei Beimerstetten.

Ulm (ots) - Die 67-Jährige war gegen 17 Uhr Beifahrerin in einem BMW. Den lenkte ein 66-Jähriger durch die Breitinger Straße ortseinwärts. Aus der Einsteinstraße fuhr ein 78-Jähriger in die Breitinger Straße. Er missachtete die Vorfahrt des BMW. Der prallte mit dem VW zusammen. Dabei erlitt die 67-Jährige die leichten Verletzungen. An den beiden Autos entstand nach Schätzung der Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 23.000 Euro.

Die Hälfte der schweren Verkehrsunfälle ist nach Ansicht der Polizei darauf zurückzuführen, dass Fahrer schneller vorankommen wollen: Sie missachten die Vorfahrt, fahren zu schnell, biegen falsch ab oder überholen falsch. Nur um schneller voranzukommen werden Leben und Gesundheit aufs Spiel gesetzt, wobei der Zeitgewinn minimal ist. Im Regelfall gehe es um maximal zwei Minuten. "Wir wollen dafür werben, dass sich jeder die Zeit nimmt, Rücksicht zu nehmen. Dann kommen alle sicher an", erklärte die Polizei.

++++++++++ 2388629

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell