POL-UL: (UL) Merklingen - Aus der Hand gerissen / Ihren Geldbeutel büßte am Donnerstag in Merklingen eine junge Frau ein.

Ulm (ots) - Die 17-Jährige war kurz vor 11.30 Uhr zu Fuß unterwegs. Sie ging von der Bushaltestelle in der Nellinger Straße in Richtung Industriestraße. In einer Hand hielt sie ihren Geldbeutel, in der anderen ihr Telefon. Die Aufmerksamkeit der Jugendlichen galt dabei allein dem Telefon. So bemerkte sie zwei junge Männer erst spät. Die kamen ihr entgegen. Einer der Beiden griff sofort nach dem Geldbeutel. Den riss er der 17-Jährigen aus der Hand. Dann rannten die Angreifer in Richtung Autobahn davon. Die Jugendliche verständigte erst viel später die Polizei. Da waren die Täter schon weg. Jetzt ermittelt der Polizeiposten Laichingen (Tel. 07333/950960) und sucht die Männer. Die sind nach Einschätzung der Jugendlichen etwa 20 Jahre alt, 170 groß und schlank. Die mutmaßlichen Osteuropäer trugen schwarze Jacken mit Kapuzen, dunkelblaue Jeans und Turnschuhe.

Tipp der Polizei: Im Straßenverkehr, auch als Fußgänger, ist der Blick auf das Telefon der falsche. Wer das tut, verliert die Umgebung aus den Augen. Mit allen Gefahren die drohen: durch den Verkehr, aber auch durch Angreifer. Deshalb gilt: Wertsachen in die Innentaschen der Jacken stecken und aufmerksam durch die Welt gehen. Mit aufrechtem Gang und aufmerksamem Blick.

Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.de.

