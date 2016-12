POL-UL: (HDH) Giengen - Container brennt/Rettungskräfte rückten am Donnerstag zu einem Brand in Giengen aus.

Ulm (ots) - Kurz vor 12 Uhr rückten die Feuerwehrmänner zu dem Brand in der Steigstraße aus. Das Feuer in zwei Altkleidercontainern hatten die Rettungskräfte schnell gelöscht. Wie es zu dem Brand kam, weiß die Polizei noch nicht. Deshalb hat sie die Ermittlungen aufgenommen. Dabei baut sie auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden deshalb gebeten, sich bei der Polizei in Giengen (07322/96530) zu melden.

Hinsehen statt wegschauen lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Viele Straftaten können nur mit Hilfe der Bevölkerung aufgeklärt werden. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

++++2385902

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Neu: Jetzt auch auf Facebook (https://www.facebook.com/PolizeipraesidiumUlm/) und Twitter (https://twitter.com/PolizeiUL).

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell