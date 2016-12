POL-UL: (GP) Göppingen / Geislingen - Automatenaufbrecher festgenommen

Ulm (ots) - Eine Vielzahl von Parkscheinautomaten wurden in der vergangen Wochen in Göppingen und Geislingen aufgebrochen. Am Freitagmorgen gegen 02.00 Uhr konnte die Göppinger Polizei in Pärchen im Alter von 22 und 23 Jahren bei der Stadthalle in Göppingen auf frischer Tat festnehmen. Bei der Durchsuchung des Autos konnte zahlreiches Aufbruchswerkzeug sichergestellt werden. Die Beiden räumten bei den ersten Befragungen durch die Polizeibeamten des Polizeireviers ein, in Geislingen beim Freibad zwei Automaten aufgebrochen und manipuliert zu haben. In Göppingen waren sie rund um die Stadthalle, an der Klinik am Eichert, beim Arbeitsamt und über das ganze Stadtgebiet tätig. Durch den Aufbruch und die Manipulationen entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro an den Automaten. Die Ermittlungen der Göppinger Polizei dauern an.

Rudi Bauer, Telefon 0731/188-1111, E-Mail, ulm.pressestelle@polizei.bwl.de, 2390574/2386813

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell