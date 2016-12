POL-UL: (GP) Göppingen - Betrunken gegen Geländer geprallt

Ulm (ots) - Ein betrunkener 26-jähriger Mercedes-Lenker war am Freitag gegen 03.20 Uhr von der Fischstraße in die Willi-Bleicher-Straße abgebogen. Da er viel zu schnell war und auch noch betrunken, prallte der Mercedes in das massive Eisengeländer der Firma Schuler. Anschließend machte er sich zu Fuß auf und davon. Er konnte aber auf dem Gelände eines nahegelegenen Einkaufsmarktes festgestellt werden. Nach der Blutprobe wurde der Führerschein einbehalten. Der total beschädigte Mercedes musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Rudi Bauer, Telefon 0731/188-1111, E-Mail, ulm.pressestelle@polizei.bwl.de, 2390336

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell