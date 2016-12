POL-UL: (GP) Salach - Stopp der Unfallflucht

Ulm (ots) - Kurz nach der Unterquerung der alten B 10 war ein lilafarbener älterer Renault in der Linkskurve geradeaus gefahren und hatte ein Verkehrszeichen aus der Verankerung gerissen. Danach machte sich der Fahrer auf und davon. Dies wurde am Donnerstag gegen 23 Uhr bemerkt. Hinweise bitte an die Polizei in Eislingen. Telefon 07161/8510.

Rudi Bauer, Telefon 0731/188-1111, E-Mail, ulm.pressestelle@polizei.bwl.de, 2389528

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell