POL-UL: (GP) Deggingen - Spiegelglatte Fahrbahnen führten zu drei Unfällen im Täle

Ulm (ots) - Kurz nach 23.15 Uhr wurde die Polizei zu einem Glatteisunfall nach Mühlhausen gerufen. Ein Audi war auf der Bahnhofstraße auf einen Mercedes geprallt. Dabei entstand ein Schaden von 6.000 Euro. Eine halbe Stunde später war ein VW in Bad Überkingen in der Gartenstraße gegen einen Mauer geprallt. Fast 10.000 Euro Schaden forderte ein Unfall, der sich kurz vor Mitternacht, in Deggingen ereignet. Ein 66-jähriger Peugeot-Lenker war von der Königsstraße in die Friedhofsstraße abgebogen. Das Auto rutschte zuerst gegen den Bordstein, drehte sich um 90 Grad und prallte gegen einen geparkten VW. An der Hausmauer kam der Peugeot letztlich zum Halten. Bei allen drei Unfällen wurde niemand verletzt.Ein Schwertransport, der gegen 23 Uhr in Amstetten stand, konnte seine Weiterfahrt auf der B 10 erst gegen 01.45 Uhr fortsetzten, nachdem die Straßen wieder frei waren.

