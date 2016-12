POL-UL: (GP) Gammelshausen - Einbrecher in der Eugen-Rau-Straße

Ulm (ots) - Vermutlich gegen 18.15 Uhr ist am Donnerstag ein Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Eugen-Rau-Straße eingebrochen. Dazu hebelte er brachial ein Badezimmerfenster auf. Es entstand dabei ein Schaden von 500 Euro. Mit Bargeld und Schmuck machte sich der Einbrecher auf und davon. Wer in dem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, sollte sich bitte mit der Polizei in Uhingen in Verbindung setzen. Telefon 07161/93810.

Rudi Bauer, Telefon 0731/188-1111, E-Mail, ulm.pressestelle@polizei.bwl.de, 2389312

