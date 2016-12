POL-UL: (UL) Ehingen - Zeuge handelt richtig / Ein Zeuge hat am Donnerstag in Ehingen die Flucht einer Autofahrerin vereitelt.

Ulm (ots) - Der Zeuge hatte kurz nach 10 Uhr in der Lindenstraße einen Verkehrsunfall beobachtet. Eine Autofahrerin war rückwärts aus einer Parklücke gefahren. Sie streifte mit ihrem VW einen BMW. Die Frau stieg aus und schaute sich die Schäden an. Dann stieg sie wieder ins Auto und fuhr weg. Obwohl am BMW ein Sachschaden von rund 1.000 Euro entstanden war. Der Zeuge handelte richtig: Er notierte sich das Kennzeichen am VW. Das teilte er der Polizei mit. Außerdem konnte er die Fahrerin sehr gut beschreiben. So war es der Polizei ein Leichtes, die 49-Jährige gleich darauf zu ermitteln. Sie sieht jetzt einer Strafanzeige entgegen. Der Besitzer des BMW dagegen weiß dank des Zeugen, wem er die Reparatur in Rechnung stellen kann. Trotz des Unfalls doch noch ein schönes Weihnachtsgeschenk.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat. Wer mit seinem Auto einen Schaden verursacht, muss auf den Geschädigten warten. Oder die Polizei verständigen. Sonst drohen Freiheitsstrafe oder Geldstraße und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist dagegen meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

