POL-UL: (BC) Riedlingen - Bei Wohnungsbrand schwer verletzt/ Rettungskräfte rückten am Donnerstag zu dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Riedlingen aus.

Ulm (ots) - Gegen 19 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass es aus einer Wohnung in der Zwiefalter Straße raucht. Die Beamten gingen zu dem Haus und klingelten an der Wohnungstür. Der Bewohner öffnete nicht. Da der Qualm inzwischen schon in den Flur des Mehrfamilienhauses gelangt war, traten die Polizisten die Wohnungstür in dem Mehrfamilienhaus ein. Hinein kamen sie nicht. Der Rauch war zu stark. Erst die hinzugerufenen Feuerwehrmänner konnten ausgestattet mit Atemschutzgeräten die Wohnung betreten. Den 34-jährigen Bewohner fanden sie. Rettungskräfte vor Ort mussten ihn reanimieren. Der Mann kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Er schwebt in Lebensgefahr. Alle Bewohner des Mehrfamilienhause mussten evakuiert werden. Inzwischen sind sie wieder in ihren Wohnungen. Für die Lösch- und Rettungsmaßnahmen sperrten die Einsatzkräfte die B 312. Warum der Brand ausgebrochen ist, weiß die Polizei noch nicht. Deshalb hat sie die Ermittlungen aufgenommen.

