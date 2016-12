POL-UL: (BC) Dürmentingen - Im Grünen.../landete ein Autofahrer am Donnerstag bei Hailtingen.

Ulm (ots) - Der 82-Jährige fuhr gegen 7.15 Uhr von Uttenweiler nach Hailtingen. Vor ihm waren ein Lkw und vier Autos unterwegs. Der Laster wollte nach links in einen Waldweg abbiegen, musste aber warten. Die nachfolgenden Pkw hielten an. Das sah der Renault-Fahrer zu spät. Er vermied einen Zusammenstoß indem er nach links in den Grünstreifen fuhr. Dabei überschlug sich sein Auto. Der Fahrer trug leichte Verletzungen davon. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 4.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen barg es.

