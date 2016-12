POL-UL: (UL) Griesingen - Fußgänger tödlich verletzt / Tödlicher Verkehrsunfall in Griesingen bei Ehingen

Ulm (ots) - Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am gestrigen Donnerstagabend gegen 18:15 Uhr in Griesingen in der Alten Landstraße, der Ortszufahrtsstraße von Griesingen wenn man von Ehingen in den Ort einfahren will. Dort wollte ein 66-jähriger Fußgänger vom parallel verlaufenden Fuß- und Radweg die Alte Landstraße überqueren, um an der Talstraße (L 259) weiter in Richtung Risstissen zu gehen. Zu gleicher Zeit fuhr eine 62-jährige mit ihrem VW Turan aus Ehingen in Richtung Griesingen. Sie wollte in Richtung Ortsmitte Griesingen fahren und bog auf die Alte Landstraße ein. Dabei übersah sie den dunkel gekleideten 66-Jährigen. Beim Zusammenprall erlitt dieser so schwere Verletzungen, dass er in der Klinik verstarb. Die Turan-Fahrerin erlitt einen Schock und musste von einem Notfallseelsorger betreut werden.

