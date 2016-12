POL-UL: (UL) Ulm - Autofahrerin übersieht Radler / Am Mittwoch nahm eine Autofahrerin einem Radfahrer in Ulm die Vorfahrt.

Ulm (ots) - Gegen 8.15 Uhr befuhr die Frau die Karlsstraße. An der Kreuzung mit der Frauenstraße wollte sie abbiegen. Dabei übersah die 43-Jährige den Radfahrer. Der kam ihr entgegen. Er hatte Vorfahrt. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Der Fahrradfahrer stürzte. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den 29-Jährigen in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Sachschaden an Auto und Rad auf rund 1.500 Euro.

Die Polizei mahnt: "Wer abbiegen will, muss entgegenkommende Fahrzeuge durchfahren lassen", sagt die Straßenverkehrsordnung. Rechtzeitiges Ankündigen, etwa durch Blinken, richtiges Einordnen und besondere Rücksichtnahme auf Schwächere sind weitere wichtige Punkte.

