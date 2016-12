POL-UL: (UL) Ulm - Führerscheinneuling fährt zu schnell / Am Mittwoch fuhr ein junger Mann zu schnell durch Ulm.

Ulm (ots) - Der Fahranfänger fuhr am Mittwochmorgen über die Wallstraßenbrücke in Ulm. Die Polizei führte hier Geschwindigkeitskontrollen durch. Der junge Fahrer fuhr mit über 80 km/h. Dabei sind dort unter günstigsten Umständen 50 km/h erlaubt. Der 20-jährige ist noch in der Probezeit. Nun muss er mit einem Fahrverbot über mindestens einen Monat rechnen. Dazu kommt noch eine Geldbuße von 160 Euro und 2 Punkte in Flensburg.

Tipp der Polizei: Bereits wenige Kilometer zu schnell entscheiden über Leben oder Tod und die Schwere der Verletzungen bei Unfällen. Wer etwa mit 120 km/h statt der erlaubten 70 km/h unterwegs ist, verlängert seinen Anhalteweg auf über das Doppelte: Ausgehend von 70 km/h kommt ein Auto etwa nach 45 Metern zum Stehen. Wer aber mit 120 km/h unterwegs war, hat dort gerade mal mit dem Bremsen begonnen, weil er schon 33 Meter in der "Schrecksekunde" zurückgelegt hat. Ausführliche Informationen dazu gibt eine aktuelle Broschüre des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg, die im Internet unter www.statistik-bw.de bestellt oder heruntergeladen werden kann.

