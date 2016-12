POL-UL: (BC) Bad Buchau - Einbrecher ohne Beute / Am Mittwoch teilte ein Anwohner in Bad Buchau einen versuchten Einbruch mit.

Ulm (ots) - Wie bereits berichtet (http://ots.de/35ad45), machte sich am Dienstag ein Unbekannter in der Kirchstraße ans Werk. Er wurde überrascht und musste flüchten. Am Mittwoch meldete ein 44-Jähriger der Polizei eine weitere Tat. Demnach war ein Unbekannter auch im Dinkelweg aktiv. Hier hebelte der Täter vergeblich an der Terrassentür. Ob die beiden Taten zusammenhängen ermittelt die Polizei Bad Schussenried .

Nach wie vor sucht die Polizei Zeugen und fragt:

- Wer hat am Dienstag und in der Nacht darauf in Bad Buchau verdächtige Personen gesehen? - Wem sind fremde Fahrzeuge aufgefallen? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise bitte an die die Polizei in Bad Schussenried unter der Telefon-Nr. 07583/942020.

Vorbeugung: Laut Polizei scheitert fast die Hälfte der Einbrüche. Wie man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Bad Buchau und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

