POL-UL: (BC) Biberach/Laupheim - Verursacher flüchteten / Am Dienstag und Mittwoch verursachten Unbekannte zwei Unfälle in Laupheim und Biberach.

Ulm (ots) - Am Dienstag parkte ein Hyundai gegen 18:30 Uhr in Laupheim. Etwa eine Stunde später kam der Fahrer zu seinem Auto in die Biberacher Straße zurück. Wie er später feststellte: Sein Auto wurde in der Zeit beschädigt. Die hintere Stoßstange war eingedellt. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Die Polizei sicherte Spuren des Verursachers an dem Auto. Die Ermittler in Laupheim (Telefon-Nr. 07392/96300) suchen nun den Verursacher.

Am Mittwoch parkte ein 22-Jähriger gegen 12:45 Uhr in Biberach. Etwa vier Stunden später kehrte er zu seinem Auto in der Haberhäuslestraße zurück. Der Jaguar war am Heck verkratzt. Der Sachschaden beträgt etwa 3.000 Euro. Die Polizei Biberach (Telefon-Nr. 07351/4470) nahm die Ermittlungen auf und sucht auch diesen Flüchtigen.

++++2378518++++2381150

Wolfram Bosch, Pressestelle, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell