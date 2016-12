POL-UL: (GP) Uhingen - Fehlwurf mit Folgen /Am Mittwoch brannte ein Briefkasten in Uhingen.

Ulm (ots) - Gegen 14 Uhr teilte ein Zeuge einen qualmenden Briefkasten in der Bahnhofstraße mit. Rettungskräfte und Polizei rückten an. Die Feuerwehmänner der Feuerwehr Uhingen hatten das Feuer schnell gelöscht. Während des Einsatzes kam ein 39-Jähriger dazu. Der war betrunken. Die Polizisten hatten schnell ermittelt, dass er eine Zigarettenkippe in den Briefkasten geworfen und damit den Brand verursacht hatte. Außerdem stellten die Beamten fest, dass der Mann ziemlich viel Alkohol getrunken hatte. Die Polizisten nahmen ihn mit zum Revier, was ihm gar nicht gefiel. Seinen Unmut zeigte er, indem er die Polizisten beleidigte. Der Schaden an dem Briefkasten beläuft sich auf etwa 250 Euro. Auf den 39-jährigen kommen jetzt mehrere Strafanzeigen zu. Den Konsequenzen sieht er auf freiem Fuß entgegen.

