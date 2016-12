POL-UL: (UL) Schelklingen - Autos frontal zusammengestoßen / Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag in Schelklingen haben zwei Fahrer Verletzungen erlitten.

Ulm (ots) - Kurz vor 17 Uhr ereignete sich der Unfall in der Ehinger Straße. Ein 26-Jähriger kam mit seinem Mercedes von Allmendingen her. Wie Zeugen später der Polizei schilderten, kam er in der Ehinger Straße langsam auf die Gegenspur. Er stieß mit einem Auto mit Anhänger zusammen. Der Aufprall war so heftig, dass an beiden Fahrzeugen Totalschaden entstand. Den schätzt die Polizei auf rund 50.000 Euro. Die Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Beiden. Jetzt ermittelt die Polizei gegen den 26-Jährigen. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

++++++++++ 2374314

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell