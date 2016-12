POL-UL: (GP) Zeuge verhindert Schlimmeres / Am Dienstag rief ein Zeuge nach einem Unfall bei Göppingen die Polizei.

Ulm (ots) - Der Mann fuhr gegen 14:30 Uhr auf der B10 in Richtung Stuttgart. Vor ihm fuhr ein Fiat. Dieser streifte an der Ausfahrt Öde zunächst Auto, dann die Leitplanke. Die Frau am Steuer fuhr trotz kaputter Reifen weiter. Obwohl bei dem Unfall ein Schaden von über 10.000 Euro entstanden war. Der Zeuge folgte ihr und verständigte die Polizei. Die stoppte das Auto an einem Parkplatz. Bei der Kontrolle stellten die Ermittler die Ursache fest: Die 46-Jährige hatte über drei Promille. Neben einer Blutprobe musste die Frau auch ihren Führerschein abgeben. Sie erwartet nun eine Strafanzeige.

Die Polizei lobt das Verhalten des Zeugen. Er übernahm Verantwortung und trug so wesentlich dazu bei, dass die gefährliche Fahrt beendet wurde. Durch sein Verhalten verhinderte er möglicherweise weitere Unfälle. Im Rahmen der Aktion "Tu Was" werden Zeugen bestärkt, Zivilcourage zu zeigen und nicht wegzuschauen. Nähere Informationen finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

++++2372917

Wolfram Bosch, Pressestelle, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell