POL-UL: (BC) Biberach an der Riß - Mann verletzt zwei Frauen / In Biberach attackierte am Dienstag ein Mann zwei Angestellte in einer Gaststätte.

Ulm (ots) - Kurz nach 20 Uhr pöbelte ein 30-Jähriger in einer Gaststätte in der Karpfenstraße. Der Mann warf einen Aschenbecher über den Tresen. Er traf eine 22-Jährige und ihre 44 Jahre alte Mutter. Ein Zeuge erkannte die Situation und alarmierte die Polizei. Die 22-Jährige erlitt Schnittverletzungen am Arm. Ihre Mutter wurde im Gesicht verletzt. Beide brachte der Rettungsdienst in eine Klinik. Die Polizei beruhigte die Situation. Sie ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 30-Jährigen.

Hinweis der Polizei: Die Polizei lobt das Verhalten des Zeugen. Er übernahm Verantwortung, alarmierte die Polizei und konnte wesentlich zur Klärung der Situation beitragen. Im Rahmen der Aktion "Tu Was" werden Zeugen bestärkt, Zivilcourage zu zeigen und nicht wegzuschauen. Niemand muss sich dabei selbst in Gefahr bringen. Oft hilft der Notruf bei der Polizei. Nähere Informationen finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf Ihrer Polizeidienststelle.

++++++++++ 2375022

Wolfram Bosch, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell