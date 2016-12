POL-UL: (GP) Gruibingen - Gegen die Leitplanke geprallt/ Rettungskräfte bargen einen Autofahrer am Dienstag bei Gruibingen.

Ulm (ots) - Gegen 18.30 Uhr war der BMW-Fahrer auf der A8 in Richtung München unterwegs. Eine Zivilstreife der Polizei sah, wie der Fahrer mehrmals gegen die Mittelschutzleitplanke stieß. Die Beamten überholten das Auto und stoppten es vor dem Gruibinger Tunnel. Dabei stellten sie fest, dass der 71-jährige Fahrer an einer akuten Gesundheitsstörung litt. Die Feuerwehr barg den Verletzten, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Den BMW barg ein Abschleppunternehmen. Den Sachschaden an dem Auto schätzt die Polizei auf ungefähr 7.000 Euro. Während der Bergungsarbeiten kam es auf der A8 In Richtung München zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen und Geschädigte des Unfalls. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Mühlhausen (07335 9626-0) zu melden.

