POL-UL: (GP) Salach - Ältere Dame zeigt sich taff/ Ihre Taschen ließ sich eine 78-Jährige am Dienstag in Salach nicht nehmen.

Ulm (ots) - Die Frau hatte einen Discounter in der Weberstraße verlassen und lief gegen 16.45 Uhr auf dem Gehweg in Richtung Hauptstraße. Ihr Einkäufe trug sie in zwei Taschen. Der 78-Jährigen folgte ein Unbekannter. Den wollte sie vorbeilassen. Der zeigte sich aber vermeintlich höflich und bot der Dame seine Hilfe an. Die zeigte sich darin, dass er nach beiden Einkaufstaschen griff und versuchte, sie der Frau aus den Händen zu reißen. Die schrie lautstark um Hilfe und vertrieb so den Räuber. Der rannte ohne Beute in Richtung Kohlenwegle davon. Die Frau beschrieb den Täter mit einer Größe von ungefähr 170 cm und einem Alter von 25-30 Jahren. Bei seiner Tat trug er dunkle Kleidung. Er sprach hochdeutsch. Die Polizei sucht nun diesen Mann. Dazu baut sie auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Göppingen (07161/630) zu melden.

