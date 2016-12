POL-UL: (UL) Laichingen - Diebe entkommen mit Telefon Am Dienstag stahlen zwei Männer ein Telefon aus einem Geschäft in Laichingen.

Ulm (ots) - Gegen 15.45 Uhr betraten die Männer den Laden in der Karlstraße. Dort gelang es ihnen, die Anwesenden abzulenken. So konnten sie unbemerkt das Mobiltelefon einer Mitarbeiterin an sich nehmen. Diese erkannte den Diebstahl zunächst nicht. Erst als die Täter davonrannten, wurde ihr klar, dass das Telefon gestohlen wurde. Die Zeugen beschrieben die zwei Männer als etwa 1,70 Meter groß, etwa 22 Jahre alt mit dunklen Haaren und dunklem Teint. Einer von ihnen habe ein auffälliges Mondgesicht und starke Akne. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief erfolglos.

Die Polizei empfiehlt Ladenbesitzern Gruppen, die erkennbar das Personal ablenken wollen, hinauszuweisen. Oft versuchen solche Gruppen durch Hektik, zahlreiche Wünsche oder Durcheinander Ablenkung zu erreichen. In einem geeigneten Moment der Verwirrung greifen sie dann zu.

