POL-TUT: (St. Georgen) Einbruch in Lackiererei

St. Georgen (ots) - Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Sonntag, 14 Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr, in eine Lackiererei in der Industriestraße eingebrochen. Der oder die Täter versuchten zunächst eine Tür aufzuhebeln, was allerdings scheiterte. Schließlich schlugen die Einbrecher ein Fenster auf der rückwärtigen Gebäudeseite ein und gelangten in das Gebäudeinnere. Augenscheinlich wurden Schubladen durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Durch den Einbruch entstand jedenfalls ein erheblicher Sachschaden am Gebäude. Das Polizeirevier St. Georgen (Tel.: 07724 9495-00) ermittelt in diesem Fall und nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

gez.: Fleig

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell