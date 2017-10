POL-TUT: (Schönwald) Einbruch in Totto-Lotto Filiale

Schönwald (ots) - Unbekannte Täter sind am Wochenende in der Zeit zwischen Samstag, um 12.30 Uhr und Montag gegen 08.10 Uhr, in die Totto-Lotto Annahmestelle in der Hauptstraße eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich durch die verriegelte Ladentüre Zugang zum Gebäude. Sie flexten den Tresor auf und entwendeten Bargeld, Briefmarken und Lotterielose. Der Gesamtwert des Diebesguts wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen nimmt der Polizeiposten Triberg (Tel.: 07722 1014) entgegen.

