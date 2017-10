POL-TUT: (Schonach)Unfallflucht auf Parkplatz

Schonach (ots) - Auf dem Parkplatz einer Feintechnik-Firma in der Hermann-Burger-Straße ist am Samstagabend im Zeitraum zwischen, 21.30 Uhr und 01.45 Uhr, des Folgetages, ein dort abgestellter PKW beschädigt worden. Der Schaden in Höhe von zirka 3000 Euro wurde von der Fahrerin des beschädigten Fahrzeugs erst am Sonntagmorgen in der eigenen Garage bemerkt. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier St. Georgen (Tel.: 07724 9495-00) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell