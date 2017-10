POL-TUT: (Alpirsbach) Sachbeschädigung in Kurgarten - Polizei sucht Zeugen

Alpirsbach (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden im Kurgarten insgesamt sechs Wegeleuchten beschädigt. Die Täterschaft trat gegen das Kunststoffunterteil der Leuchten bis der Kunststoff splitterte. In einem Fall wurde der Kunststoff angezündet. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 600 Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten Alpirsbach, Tel. 07444/9561390.

