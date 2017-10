POL-TUT: (Donaueschingen) Nach Parkrempler geflüchtet

Donaueschingen (ots) - Ohne sich um den Schaden von rund 4.000 Euro zu kümmern, hat ein unbekannter Fahrzeugführer das Weite gesucht, nachdem er mit seinem Fahrzeug am Samstag, in der Zeit zwischen 8 Uhr und 14 Uhr, in der Zeppelinstraße gegen einen Fiat 500 gestoßen war. Der Kleinwagen war in der fraglichen Zeit auf dem Parkplatz eines Fachgeschäftes für Hundebedarf geparkt. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Donaueschingen (Tel.: 0771 83783-0) entgegen.

