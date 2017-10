POL-TUT: (Oberndorf am Neckar) Anhänger mit Fensterelementen umgekippt

Oberndorf am Neckar (ots) - Rund 15.000 Euro Sachschaden ist bei einem Unfall am Montag, gegen 13.30 Uhr, auf der Landesstraße 415 entstanden. Ein 29-jähriger Lenker eines Kleintransporters mit Anhänger war vom Lindenhof in Richtung Oberndorf unterwegs. In einer scharfen Kurve geriet der Anhänger auf den rechten Bordstein und kippte in der Folge um. Der mit neuen Fensterelementen beladene Anhänger schrammte im weiteren Verlauf zwei entgegenkommende Pkw. Alle Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell