POL-TUT: (Hechingen) Versuchter Einbruch in Zeitschriften-Geschäft - Polizei sucht Zeugen

Hechingen (ots) - In der Nacht zum Dienstag haben unbekannte Täter versucht, in ein Zeitschriften-Geschäft in der Straße "Im Eierle" einzudringen. Die Einbrecher hebelten mit einem Werkzeug erfolglos an der Eingangstür zum Geschäft. Die Täter gelangten nicht in den Verkaufsraum. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Polizeirevier Hechingen (Tel.: 07471 9880-0) entgegen.

