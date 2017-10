POL-TUT: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Tuttlingen; Postfiliale überfallen - Täter erbeutet Bargeld und flüchtet zu Fuß

Gosheim (ots) - Ein bislang unbekannter Täter bedrohte am Montagmorgen, gegen 07.15 Uhr, eine Angestellte der Postfiliale in der Hauptstraße mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die Frau kam der massiven Forderung nach und händigte dem Unbekannten Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro aus. Nach dem Überfall flüchtete der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Jung, circa 170 bis 180 cm groß, korpulent, trug dunkle Kleidung, das Oberteil mit einer Kapuze. Der Täter hatte die Angestellte offenbar abgepasst und betrat nach ihr die Filiale. Möglicherweise fiel der Mann Passanten auf. Auch andere verdächtige Wahrnehmungen, wie das Abstellen von Fluchtfahrzeugen, sei es Fahrrad oder Pkw, könnte für die Aufklärung der Tat von Wichtigkeit sein. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rottweil, Tel. 0741/477-0.

