POL-TUT: (Baiersbronn) Zweiradfahrer schwer verletzt

Baiersbronn (ots) - Schwere Verletzungen hat sich ein 16-jähriger Zweiradfahrer bei einem Unfall am Sonntag, gegen 12.10 Uhr, auf der Landesstraße 409 zugezogen. Der 16-Jährige war mit seinem Leichtkraftrad in Richtung Klosterreichenbach unterwegs und stürzte in einer Kurve. Beim Sturz zog sich der Jugendliche einen Knochenbruch zu und musste ins Klinikum eingeliefert werden. Der Sachschaden am Zweirad wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

