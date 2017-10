POL-TUT: (Brigachtal-Klengen) Mülltonnen angezündet

Brigachtal-Klengen (ots) - Unbekannte Täter haben am Sonntag in der Zeit zwischen, 2 Uhr und 11 Uhr, zwei Restmülltonnen und zwei Papiertonnen am Feuerwehrhaus in der Hauptstraße angezündet. Das Feuer ist von selbst erloschen. Die Brandreste und die rußgeschwärzte Fassade des Feuerwehrhauses wurden am Sonntagmorgen, gegen 11 Uhr, festgestellt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Villingen (Tel.: 07721 601-0) entgegen.

