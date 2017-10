POL-TUT: (Geisingen/ L185-B311) Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Geisingen/ L185-B311 (ots) - Am Sonntag ist es gegen 15.15 Uhr auf der Landesstraße 185 zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Unfallbeteiligter geflüchtet ist. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr ein 22-jähriger Lenker eines VW Golf auf der L 185 in Richtung Donaueschingen. Beim Einbiegen auf die B 311 kam es im dortigen Baustellenbereich zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Die beiden Unfallbeteiligten hielten zunächst an und vereinbarten, auf das Gelände einer nahegelegenen Tankstelle zu fahren. Während der 22-Jährige das Tankstellengelände ansteuerte, flüchtete des an andere Autofahrer. Der Sachschaden am Golf wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Beim Fahrzeug des Unfallflüchtigen handelt es sich um einen schwarzen 3-er BMW mit Schweizer Zulassung. Hinweise zum Unfallflüchtigen nimmt das Polizeirevier Tuttlingen (Tel.: 07461 941-0) entgegen.

