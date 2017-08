POL-TUT: (Horb am Neckar) Unfallflucht zwischen Dettingen und Dießen - zwei Pkws kommen von der Fahrbahn ab (Zeugenaufruf)

Horb am Neckar (ots) - Wegen eines teilweise auf ihrem Fahrstreifen entgegenkommenden LKWs sind am Dienstagnachmittag auf der Landstraße 398 zwischen Dettingen und Dießen zwei Autos beim Ausweichen von der Fahrbahn abgekommen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von über 5.000 Euro. Weil der eigentliche Unfallverursacher mit seinem Lastwagen einfach weiter fuhr, ermittelt das Polizeirevier Horb jetzt wegen einer Verkehrsunfallflucht.

Kurz nach 16.00 Uhr kam einem 18-jährigen Autofahrer, der in Richtung Dießen unterwegs war, auf seiner Seite ein Lastwagen entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 18-Jährige nach rechts auf den unbefestigten Grünstreifen aus. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Pkw, der zuerst nach links ausbrach und danach hinter dem Lkw wieder auf der Fahrbahn landete. Dort rutschte er weiter in Richtung linke Fahrspur, wo bereits Gegenverkehr kam. Die entgegenkommende, 49-Jährige Skoda-Fahrerin musste, um einen Frontalzusammenstoß mit dem Seat zu vermeiden, nach rechts ausweichen und kam dabei auf den angrenzenden Grünstreifen. Dort rutschte der Pkw die Böschung hinunter und hing am Ende mit beiden Hinterrädern in der Luft. Der Seat des 18-Jährigen drehte sich noch einmal um 180 Grad, rutschte dann wieder von der Fahrbahn und landete in der angrenzenden Wiese. Der den Unfall verursachende Lastwagenfahrer fuhr ohne anzuhalten weiter. Deswegen hat das Polizeirevier Horb ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem entfernen von der Unfallstelle eingeleitet und sucht nach Zeugen. Wer den Unfall gesehen hat oder sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben kann wird gebeten, sich bei der dortigen Dienststelle zu melden (Telefon 07451/960).

