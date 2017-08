POL-TUT: (Horb am Neckar) Autofahrer kracht in Baustellenabsperrung - 10.000 Euro Schaden

Horb am Neckar (ots) - Am Dienstag, um 20.00 Uhr, ist ein 21-jähriger Autofahrer auf der B 32 in Höhe der Abzweigung nach Ahldorf, in eine Baustellenabsperrung hineingefahren. Der junge Mann war wegen der tief stehenden Sonne geblendet und konnte die Sperrung deswegen nicht sehen. An seinem Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von 9.000 Euro. Den Schaden an der Baustellenabsperrung schätzt die Polizei auf etwa 1.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

