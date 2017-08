POL-TUT: (Freudenstadt) Radmuttern gelöst - Polizei sucht Zeugen

Freudenstadt (ots) - Am Montag, in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 21.30 Uhr, hat ein unbekannter Täter auf dem Kauflandparkplatz in der Max-Eyth-Straße an einem VW Tiguan vorne links vier von fünf Radmuttern gelöst. Eine der losen Radmuttern war fast abgeschraubt. Die VW-Fahrerin merkte auf der Nachhausefahrt, dass vorne links etwas nicht stimmt. Deswegen fuhr sie äußerst vorsichtig weiter. Zuhause wurde das Malheur dann erkannt. Das Polizeirevier Freudenstadt ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht nach Zeugen. Wer auf dem Kauflandparkplatz verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat in Verbindung zu bringen sind, wird gebeten, sich dort zu melden (Telefon 07441/5360).

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell